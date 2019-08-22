"الشيطان الأعظم".. ثورة "أبواق" الجماعة الإرهابية على نائب المرشد (فيديو)

تعرض شباب الإخوان، وأبواقهم الإعلامية الهاربة للخارج لصدمة قوية، بعد تخلي إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية عن شباب الإخوان، المتهمين في قضايا إرهابية وعنف.

وفي مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة" الداعمة للإرهاب، قال إبراهيم منير: "لم تكن الإخوان تجبر الناس كي يكونوا إخوان، وهذه الرخصة موجودة ومطروحة لأي إنسان يريد التبرؤ من الجماعة والخروج منها".

تخلي إبراهيم منير عن شباب الجماعة الإرهابية، أصاب حمزة زوبع، الهارب إلى تركيا، والإعلامي بقناة مكملين، وأحمد طه، مذيع بقناة "الجزيرة" بصدمة كبيرة.

فقال "طه" موبخًا نائب المرشد: "أنت اليوم أكبر رأس في الإخوان تتخلى عن المسئولية؟، وتقول أنا مليش دعوة، وأنا مدخلتش حد السجن، واللي عاوز يمشي يمشي؟".

بينما فقد "زوبع" شعوره بسبب تصريحات "منير"، دفعته إلى الإشارة إليه بأنه مثل الشيطان، يدعو الناس، ثم يتبرأ منهم أمام ربهم يوم القيامة.

وعلق "زوبع": "أجيبك، وأسمع كلامك، تقولي مظاهرة أروح، تقولي ادخل اعتصام ادخل، وبعدها لما تحصل أزمة ومشكلة، تقول أنا مليش دعوة؟، واللي عاوز يمشي يمشي؟".

وتابع: "هذا هو الحرام بعينه، تنادي الناس فيستجيبوا، ثم تقع واقعة، فتقول لهم مالي ومالكم ما دعوتكم لشيء، ما كان مني أني دعوتكم فاستجبتم لي".



