ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ليبيا المنطقة الشرقية برقم الجلوس والاسم finalresults

يقدم الدستور اليوم نتائج لشهادة الإعدادية 2019 ليبيا المنطقة الشرقية، عقب ظهوره اليوم في عدة مواقع رسمية ومنها وزارة التربية الليبية، والتي انتهت من تصحيح الأوراق بشكل كامل.





وأعلنت وزاره التربية والتعليم الليبية انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الإجابات ورصد الدرجات وأعلنت أن كل هذه العمليات قد تمت بشكل يدوي لضمان عدم الأخطاء وضمان حقوق الطلاب وعدم إهدار أي درجات خاصة بهم وحصول كل طالب على حقه كامل، واعلن وزير التربية والتعليم الليبي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بليبيا أو ما تسمى بمرحلة التعليم الأساسي حيث اعلن انه سيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القادمة وسيتم اعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي تذاع تليفزيونيا وتم نشر أسماء الأوائل به وبعدها يتم رفع النتيجة علي موقع وزاره التربية والتعليم الليبي.









أعلنت وزاره التربية والتعليم الليبية انه فور الإعلان عن النتيجة يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزاره التربية والتعليم الليبية أو من خلال موقع منظومة الاختبارات الإلكترونية الليبية عن طريق الاسم ورقم الجلوس أو رقم القيد، وتلك هي المواقع المخصصة للاستعلام عن النتيجة فقط وقد نفت الوزارة أي شائعات انتشرت على أي مواقع الكرتونية أي بظهور النتيجة من خلالها.









وقالت مصادر خاصة من داخل لجان الكنترول بإعلان ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن الأعوام الماضية وقامت برفع القلق والخوف عن الطلاب، ونتابع معكم طلابنا الأعزاء اهم الأخبار التي تخص الشهادة الإعدادية تابعو معنا وحدثوا الموقع كل ساعة لتشاهدوا الجديد ومعرفة النتيجة الخاصة بكم.















