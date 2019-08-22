وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة الجديد

استقبل وزير الخارجية البحريني، اليوم، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، رودريك دراموند، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة المتحدة المعين لدى البحرين.



وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية برودريك دراموند، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البحرين والمملكة المتحدة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات، مؤكدًا اهتمام المملكة على تعزيز العمل الثنائي مع المملكة المتحدة على مختلف المستويات، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في أداء مهام عمله.



من جانبه، أعرب السيد رودريك دراموند عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.