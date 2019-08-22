الرئيس السيسي يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، منذ قليل، والذي تفقد بدوره، اليوم الخميس، دور الرعاية الصحية في مصر، خاصة بعض المبادرات التي أطلقها الرئيس خلال الفترة الماضية.



أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بمبادرة "100 مليون صحة" وتفقد غرفة عملياتها، للوقوف على سير العمل بالغرفة، والنتائج التي حققتها المبادرات الرئاسية.



وأضاف، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، عقب لقاء الرئيس السيسى، أن حملة "100 مليون صحة" هي الأكبر على الإطلاق، قائلًا: "نحن في منظمة الصحة العالمية نفخر بمشاركتنا فيها".