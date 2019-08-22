السعودية تبحث مع روسيا والهند العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية مع سفيري روسيا، والهند لدى الرياض.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجبير استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزولوف بمكتبه بالرياض، وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي لقاء آخر، بحث الجبير مع السفير الهندي لدى السعودية أوصاف سعيد، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.