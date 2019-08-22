تشديد الإجراءات الأمنية في أوتاوا مع بدء زيارة وزير خارجية أمريكا

شددت السلطات الكندية، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها الأمنية حول مقر الحكومة الفيدرالية في منطقة "بارلمنت هيل"، التي تضم أيضا البرلمان، مع بدء الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو"، إلى العاصمة أوتاوا للقاء كبار المسئولين الكنديين.



وذكر مكتب وزيرة الشئون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن المناقشات مع بومبيو ستتمحور حول التعاون بين كندا والولايات المتحدة على عدد من الجبهات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مسائل الأمن والسياسة الخارجية، بجانب تواجد الأزمة في فنزويلا أيضا على جدول الأعمال.



وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي قبل قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في بياريتز بفرنسا، حيث سيجتمع رئيس الوزراء جستن ترودو مع قادة دول مجموعة السبع لأقوى اقتصاديات في العالم.