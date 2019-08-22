محو أمية 7 آلاف مواطن من أبناء الغربية

أعلن محافظ الغربية محو أمية 7 آلاف و717 مواطنًا من أبناء المحافظة عن طريق التنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الفترة من سبتمبر العام الماضي وحتى يوليو من العام الجاري.



جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للوصول إلى "محافظة خالية من الأمية خلال 3 سنوات"، وذلك ضمن خطة الدولة التي تستهدف مجتمعًا متعلمًا يجيد القراءة والكتابة.



وقال المحافظ، فى تصريح اليوم الخميس، إنه بلغ عدد الناجحين في امتحانات محو الأمية، على سبيل المثال: 1543 مواطنًا بإدارة شرق طنطا، و1124 مواطنًا بإدارة غرب طنطا، و767 مواطنًا بإدارة المحلة غرب، و589 بإدارة المحلة شرق.



وأكد المحافظ حرصه الشديد على القضاء على الأمية، مشيرًا إلى تقديم المحافظة كل سبل الدعم لتكثيف الجهود لرفع معدلات محو الأمية، وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال التوسع في فتح فصول محو الأمية، ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز.



يذكر أن المحافظ قد شهد مراسم توقيع 4 بروتوكولات بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكلية التربية جامعة طنطا، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وحزب مستقبل وطن.