رئيس السنغال يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية إفريقيا

أعلنت الرئاسة السنغالية أن الرئيس ماكي سال سيشارك في مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية إفريقيا الذي سيبحث التحول الاقتصادي والتنويع، والمرونة والأمن البشري، والسلام والأمن والاستقرار.



ونقلت الإذاعة السنغالية عن بيان الرئاسة أن الرئيس ماكي سال سيشارك قبل ذلك في قمة مجموعة السبع في فرنسا التي ستبحث القضايا المتعلقة بتعزيز ريادة المرأة والتحول الرقمي في إفريقيا"، وأيضًا "الوضع في الساحل" و"الشفافية و"الكفاح المشترك ضد الفساد".