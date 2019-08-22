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توك شو

لأول مرة منذ 14 عامًا.. ظهور حطام سفينة تيتانيك الغارقة في قاع الأطلسي (فيديو)

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "EURONEWS"، مقطع فيديو، يظهر حطام سفينة تيتانيك التي غطتها الطحالب من كل جانب وهي في قاع المحيط الأطلسي، على بعد نحو 400 ميل من ساحل نيوفاوندلاند الكندي، وذلك لأول مرة منذ 14 عامًا.

واستعمل المستكشف فيكتور فيسكوفو كاميرا ملائمة للتصوير في الأعماق، خلال قيادته مهمة استكشافية في المحيطات الخمسة، وقاد فيسكوفو غواصة استغرق زمن صنعها أكثر من ثلاث سنوات، وامتدت مهمة الغطس على عمق 3810 أمتار.

وكانت سفينة تيتانيك غرقت في 15 من أبريل سنة 1912، وعلى متنها إضافة إلى طاقمها 2223 مسافرًا قضى منهم 1517 شخصًا، عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي، وذلك خلال الرحلة التي انطلقت من ساوثمبتن في إنجلترا باتجاه نيويورك.
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