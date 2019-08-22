لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار في الإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، تسبب في إصابة شخصين، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 3 بشارع إسحاق النديم بمنطقة اللبان.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم بصحبة قوات الحماية المدنية، ومسئولي حي الجمرك، وسيارة الإسعاف، وقوات الشرطة، إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم وانهيار أجزاء منه.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين من السكان ونقلهما للمستشفى، وخرجا عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1446 لسنة 2019 إداري قسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



وفي سياق متصل، وجهت مديرية التضامن الاجتماعي فريق الإغاثة إلى موقع الحادث لصرف مساعدات الإعاشة ووجبات للأسر المتضررة، البالغ عددهم 9 أسر، بإجمالي 30 شخصًا.