الصين تدعو لسرعة التوصل لاتفاقية تجارة حرة شاملة مع اليابان وسول

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" لي كه تشيانغ، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية، وترغب في الارتقاء بالتعاون الثلاثي إلى مستوى أعلى، مشددا على ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الدول الثلاث في أسرع وقت ممكن.



وقال تشيانغ، خلال لقائه وزيري خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغوها" واليابان "تارو كونو"، اليوم الخميس، في العاصمة (بكين)- إن هذا العام يوافق الذكرى العشرين للتعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وفي ظل الخلفية الحالية للاقتصاد العالمي غير المستقر، فإن تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لن يساعد فقط في تنميتها الخاصة، بل سيؤدي أيضا دورا إيجابيا في تعزيز الاقتصاد الإقليمي والعالمي.



وأضاف تشيانغ أنه يتعين على هذه الدول حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، والسعي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن، من أجل تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، مشيرا إلى أنه يجب كذلك على الدول الثلاث أن تعمل بشكل مشترك على تشجيع الابتكار التكنولوجي وتبادل فرص التنمية والابتكارات، والعمل معا لتعزيز التنمية والازدهار لتعزيز تعاون شرق آسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك.



من جهته، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ-وها" إن بلاده تتوقع نجاح اجتماع قمة الدول الثلاث التي ستعقد في الصين خلال هذا العام، معربا عن أمله في أن تسهم في السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.



بدوره، أكد وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" أن وزراء خارجية الدول الثلاث توصلوا إلى إجماع واسع حول التعاون العملي في المستقبل، وأن الجانب الياباني على استعداد للعمل مع الصين لتعزيز التنمية طويلة الأجل للعلاقات الثنائية بصورة صحية ومستقرة.