حمدوك يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بلقاء قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير" في منزل زعيم حزب "الأمة" الصادق المهدي.



وضم اللقاء قيادات قوى "الحرية والتغيير" ومن بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والقيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف.



وناقش الاجتماع معايير الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية التي ستقدمها قوى "الحرية والتغيير" لرئيس الوزراء، علما بأن القوى سترشح 3 أسماء لكل وزارة يختار حمدوك أحدها.



وشدد حمدوك على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة في الأسماء المرشحة، من أجل أن يتمكن من تكوين فريق وزاري يعمل بتناسق على حل مشكلات البلد، مؤكدا ضرورة منح عملية السلام أولوية، كون تحقيق السلام يعد ضروريا لإنجاز تنمية اقتصادية واستقرار سياسي.



وأدى حمدوك اليمين الدستورية أمس، وهو مُطالب وفقا لمصفوفة إنفاذ اتفاق نقل السلطة في السودان بالانتهاء من التشكيل الوزاري قبل الأربعاء المقبل، موعد أداء الوزراء القسم الدستوري.