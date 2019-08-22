الأمن العراقي: اعتقال قيادي بـ"داعش" في سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.



وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن الاستخبارات العسكرية العراقية تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال أحد قادة داعش الإرهابي في سامراء والمطلوب وفق قانون الإرهاب.



وأضافت الخلية، أن القيادي بـ"داعش" كان يعمل في ما يسمى بولاية سامراء، وهو مسئول عن العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.