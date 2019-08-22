بالأرقام.. انكماش فاتورة استيراد مصر من روسيا خلال 2019

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من روسيا سجلت تراجعًا إلى 1.2 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 460 مليون دولار خلال عام.



ولفت الإحصاء إلى أن جملة واردات مصر من دول شرق أوروبا انكمشت إلى حدود 4.5 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بتراجع قدره 171 مليون دولار خلال عام.



بينما ارتفعت جملة واردات مصر من دول العالم إلى 26.2 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، مقارنة بحوالي 25.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018، بزيادة بلغت قيمتها مليار دولار خلال عام.