سلوفينيا تمدد سياجها الحدودي مع كرواتيا

شرعت حكومة سلوفينيا في إنشاء سور إضافي بطول 40 كيلومتر على الحدود الجنوبية مع كرواتيا، بهدف إبعاد المهاجرين عن الجمهورية الصغيرة الواقعة في جبال الألب.



وقال مسئولو الحدود السلوفينية، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي شهد فيه يوليو وصول أكبر عدد من المهاجرين خلال شهر بعد سنوات من ذروة موجة الهجرة التي شهدتها البلاد قبل بضع سنوات، عندما حاول آلاف الهاربين من الحروب والفقر في بلدانهم الأصلية عبور الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي.



وكانت الشرطة السلوفينية قد أعلنت في يوليو الماضي، اكتشاف 1740 مهاجرًا، فيما تم تسجيل 7415 مهاجرًا في الأشهر السبعة الأولى من 2019، معظمهم من المهاجرين من باكستان والجزائر وأفغانستان.



وأقامت سلوفينيا بالفعل سياجًا بطول 180 كيلومتر من الأسلاك الشائكة معظمه مع كرواتيا عام 2016، بتكلفة 19 مليون يورو.