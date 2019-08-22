تجديد حبس أمين عام "الأعلى للإعلام" واثنين آخرين في "الرشوة"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الخميس، تجديد حبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وسيدة ونجلها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، لاتهام الأول بطلب وأخذ مبلغ من المال على سبيل الرشوة، وتقديم السيدة المتهمة ونجلها الرشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قررت حبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهام المنسوب له بتلقي رشوة.



وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم واثنين آخرين "مقدمي الرشوة" الثلاثاء الماضي، من مكتبه في اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، بناءً على إذن ضبط صادر من النيابة.