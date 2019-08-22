الأردن يؤكد أهمية التعاون الشرطي مع الإمارات

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار في مجالات العمل الشرطي مع الإمارات، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين، في مجال المراقبة الإلكترونية.



جاء ذلك خلال زيارة وفد أردني إلى الإمارات، حيث اطلع الوفد على المنظومة التشغيلية لشرطة أبوظبي في تطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية، والممارسة التقنية للسوار الإلكتروني، ونظام العمل بغرفة العمليات في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوفد أثنى على المستوى المتطور الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في المجالات كافة، وتعرف الوفد على المهام والخدمات التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، ومراحل تنفيذ أحكام السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن أو الإفراج المبكر، وآلية تطبيق السوار الإلكتروني الذي يعطي فرصة للمحكوم لتعديل سلوكه وإعادة دمجه في المجتمع، وأثره الإيجابي في الحفاظ على التماسك الأسري.



واطلع الوفد- خلال جولته بالإدارة- على غرفة العمليات الخاصة بتطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة، والتي تعتبر خلية نحل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويديرها فريق متخصص من المنتسبين ذوي كفاءة عالية يتابعون كل المشمولين بالمراقبة الإلكترونية لحظة بلحظة ويقدمون لهم كل الدعم والمساعدة.