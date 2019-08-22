"هدير" أول جزّارة في الزقازيق تبيع الأغنام "أون لاين" (فيديو)

قالت هدير عبدالمنعم إنها بدأت تمتهن تجارة بيع الغنم ثم العمل في مجال الجزارة، وامتهنت الجزارة بعد أن تعلمتها من والد زوجها، واستطاعت أن تطور نفسها وتتميز في الجزارة، ووصفت ذلك قائلة: "فكرة مطرقعة".



وأضافت "هدير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها تعيش في الزقازيق، مضيفة أنها دخلت مجالا جديدا وهو بيع الأغنام عبر الإنترنت "أون لاين"، وقريبا ستفتتح محلا لبيع الأغنام، ومطعما للوجبات الجاهزة.



وأشارت إلى أن الشرقية لا يوجد فيها سيدات يمتهن عمل الجزارة، ولا يوجد في أسرتها، بل رغبت في العمل في المجال حبًا من والد زوجها.