التضامن: مليون و800 ألف أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بلغ مليونا و547 ألفا و221 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من "كرامة" إلى 245 ألفا و848 أسرة، حتى منتصف أغسطس الجاري.



وأضاف التقرير، الذي حصلت عليه "الدستور"، أن إجمالي الدعم المقدم تخطى 31 مليار جنيه منذ مارس 2015، مشيرًا إلى أن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، والتي تعد أقل فقرًا.



وتابع التقرير أن برنامجى "تكافل وكرامة" أصبحا من أسرع برامج الدعم النقدي نموًا في العالم، حيث نجحت وزارة التضامن في الوصول ببرنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى قرى ومحافظات مصر، حيث وصلا إلى 5630 قرية ونجع، ما أدى إلى زيادة استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم.



وأوضح أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم "تكافل" في سداد بعض الفواتير والديون، واستفادت الأسر من دعم "تكافل" فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي.



وحقق البرنامج نجاحًا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم، وهو ما يظهر في التحاق 100% من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية.