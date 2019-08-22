البحرين وأمريكا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استعرض وزير شئون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين جستن هيكس سيبريل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وأكد الرميحي- خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- حرص البحرين على دعم هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك.



ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها على كل الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين.