حبس 5 متهمين بتعذيب "شاب الشرقية"

قررت نيابة مركز مشتول السوق بالشرقية، برئاسة محمد سليمان، وسكرتارية مصطفى الحضرى، اليوم الخميس، حبس 5 من المتهمين في واقعة التعدي على شاب "معاق" بالضرب وتصويره، ومشاركة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إخلاء سبيل المتهم السادس "مصور الفيديو وناشره".



وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا مقطع فيديو لتعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب "معاق" ذهنيًا، بقرية كفر إبراش بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، داخل صالون حلاقة "شريف صبرة" بالقرية.



من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من المتهمين في الواقعة، وتم تشميع صالون الحلاقة الذي تمت به الواقعة، لبيان وجود مخالفات.