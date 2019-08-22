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مصر

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة مساء اليوم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق "مساكن الضباط ـ الرمايةـ إسكان الشباب ـ عزبة جبريل ـ كوم بكا ـ كفر نصارـ كفر غطاطي ـ الوفاء والامل"، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم "شارع ترعة المريوطيةـ الكوم الاخضرـ الثلاث طوابق ـ التعاون ـ المطبعةـ حسن محمد"، من الساعة 10 مساء الجمعة 23-8-2019 وحتى 6 صباح السبت الموافق 24- 8- 2019، وذلك لأعمال ربط خط 800 مم على خط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم، للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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