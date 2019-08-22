طارق الشناوي: محمد فوزي حالة خاصة ويتميز بأغاني الأطفال (فيديو)

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان الراحل محمد فوزي يتميز بأغنية للأطفال، وصوته يعيد القيمة البشرية، ويعتبر حالة خاصة جدًا.



وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أن محمد فوزي كان يتميز أيضًا بأنه أول من غني للأطفال عن ثورة 23 يوليو، ليوضح لهم معنى الثورة والوطنية، وكان يبسط المعاني للأطفال.