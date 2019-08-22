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مصر

الإسكان: تلقينا 13 شكوى خاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:09 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقيها 13 شكوى حتى الآن، عبر الرابط الإلكتروني "https:Reporting.shmff.gov.eg"، الذى تم إطلاقه لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية بعد استلام المواطن للوحدة السكنية، مشيرًا إلى أنه سبق إطلاق الرابط الإلكتروني، والخط الساخن رقم "1180"، لتلقى شكاوى المواطنين.

وناشدت الوزارة في بيان لها، جميع المواطنين للإبلاغ عن أى مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإلكتروني، من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقًا للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل.

وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ الشكوى فور ورودها للتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأموري الضبط القضائى.

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