حقيقة تنازل أسرة "شاب الشرقية" عن حقه

أكد مصدر أمني، أن ما يتم تداوله حول تنازل أسرة الشاب "من ذوي الاحتياجات الخاصة" المعتدَى عليه بالضرب داخل محل حلاقة في محافظة الشرقية غير صحيح؛ لأن الأسرة لم تحرر محضرًا من الأساس.



وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن عملية الضبط تمت بناءً على فحص الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن عملية الاعتداء على الشاب جريمة لا تستلزم تحرير محضر لثبوتها.



وقال المصدر: "من حق النيابة رفض التصالح لأن المجتمع تضرر من هذا الفعل المشين، وأسرة الشاب لا تملك التنازل عن القضية، وقبول التصالح من عدمه مسألة تقديرية للنيابة العامة وللمحكمة".



وكانت جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن تعدي بعض الأشخاص على شاب من ذوى الإعاقة، بالضرب داخل محل حلاقة.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تمكن من تحديد شخصية المجني عليه ومرتكبي الواقعة، وتوصلت الجهود إلى تعدي مالك محل حلاقة، وعاملان، حلاق، ميكانيكى، جميعهم مقيمون بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية- بالضرب على المجني عليه "عامل بمقهى"، 17 سنة، مقيم بذات الناحية، داخل المحل الخاص بالأول، وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائى، ونشر الفيديو المُشار إليه على "فيسبوك".



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتعديهم على المذكور لاتهام الأول "مالك محل الحلاقة" له بسرقة سماعات "توك توك" خاص به.