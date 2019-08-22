حملات مكبرة لرفع الإشغالات ورصد مخالفات مرورية بالقاهرة

شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، حملات على محاور وميادين العاصمة، لفرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهى بدون ترخيص.



وأسفرت الحملات في مجال المرافق عن (825 إزالة إدارية – 155 محاضر إشغال طريق - 83 محاضر إدارية بدون ترخيص-51 محاضر تلوث بيئة – 45 محاضر بائع متجول – 9 عربة كارو - 2 محاضر عدم شهادة صحية - 3 عربة يد لبيع الفاكهة - 4 فاترينة استانلس لبيع المأكولات - 4 توك توك – 2 غلق أدارى – 4 لافتة إعلانات - 2 غرزة شاى– 3 استكمال أعمال الإزالة.



وفى مجال المرور تم ضبط 10 طمس اللوحات – 31 الانتظار في الممنوع – 24 تعطيل حركة المرور - 23 ملصقات ومعلقات – 143 متنوعة – 100 مخالفة شروط التراخيص – 5 حظر سير النقل – 23 بدون قيادة – 17 بدون تسيير – 87 انبعاث دخان – 96 أمن ومتانة 11 دراجات نارية – 5حجز توك توك - 2 حجز مركبات - 1954 مخالفات الكلابش – 3855 نموذج 125- 51 تصالح.