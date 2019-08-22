برقم الجلوس.. احصل على نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:06 م
أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب التنسيق استقبل طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الخميس 882019 ولمدة 13 يومًا انتهت يوم الثلاثاء 2082019.
وأضافت الوزارة، أن 86681 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب، مؤكدة أن عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالبًا وطالبة، أي بنسبة 86.72 %.
للحصول على النتيجة إضغط هنا:
وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب التنسيق استقبل طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الخميس 882019 ولمدة 13 يومًا انتهت يوم الثلاثاء 2082019.
وأضافت الوزارة، أن 86681 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب، مؤكدة أن عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالبًا وطالبة، أي بنسبة 86.72 %.
للحصول على النتيجة إضغط هنا: