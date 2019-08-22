187 مليون جنيه حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

حققت أفلام موسم عيد الأضحى المعروضة حاليًا بدور السينما إيرادات وصلت- بعد أسبوعين من عرضها- إلى 187 مليون جنيه، موزعة على 5 أفلام، هي "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2" و"خيال مآتة"، و"الكنز 2" و"إنت حبيبى وبس".



حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، 67 مليونًا و680 ألف جنيه، محتلا بذلك المركز الأول.



بينما جاء في المركز الثاني فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، محققًا 84 مليونًا و708 آلاف جنيه، بعد ٤ أسابيع من عرضه.



وحل فيلم "خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وبطولة أحمد حلمي في المركز الثالث، بإجمالي إيرادات 27 مليونًا و679 ألف جنيه.



فيما احتل فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد ومحمد رمضان، المركز الرابع بإجمالي إيرادات 4 ملايين و103 آلاف جنيه.



وجاء فيلم "إنت حبيبي وبس" للمخرج أحمد البدري، بطولة بوسي ومحمود الليثي، في المركز الخامس بإجمالي إيراداته 2 مليون و328 ألف جنيه.