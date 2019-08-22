الوزراء يعتمد مشروع محطة متعددة الأغراض بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT بين الهيئة وإحدى الشركات.



وأوضح المجلس في بيان صادر عنه منذ قليل، أن تلك الموافقة تأتي من خلال تخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي 330000 م2 لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.



كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عامًا.



وتواصل الحكومة عقد اجتماعاتها الأسبوعية بمقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، للتأكيد أن المدينة ستعمل طوال العام، وليست مدينة مصيفية فقط، كما تؤكد عزمها على متابعة أعمال المدينة على أرض الواقع بشكل مستمر في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.