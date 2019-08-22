حلمي التوني: أضفت الهدهد والمرأة لرسوماتي لأبعاد جمالية وارتباطها بالأساطير

قال الفنان الكبير حلمي التوني، إنه عاش حوالي 13 عامًا من عمره في لبنان، حتى الغزو الإسرائيلي لبيروت، وتعلم فيها الكثير، لافتًا إلى أنه تأثر كثيرًا بإقامته في لبنان وتعلم دروسًا كثيرة هناك.



وأوضح "التوني"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع علي فضائية "TeN"، أن من أهم مفرداته الخاصة في الرسومات به هي المرأة، فهو يفخر بكونه فنانًا للمرأة ونصيرًا لها، فهو ينظر للمرأة نظرة عطف وإعجاب في آن واحد، لافتًا إلى أنه أضاف الهدهد لرسوماته بسبب جماله وأبعاده التاريخية والجمالية وارتباطه بأساطير المرأة.



وأشار إلي أنه يرسم من خياله الخاص دون التأثر بأي شيء آخر، والرسم من الخيال ينبغي أن يكون الفنان لديه حصيلة من المفردات التي تمكنه من إخراج اللوحات بالقدر الكافي من الإبداع.