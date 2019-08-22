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رياضة

غدًا.. الأهلى يلتقى "اطلع بره" بطل جنوب السودان فى أبطال إفريقيا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره "اطلع بره" بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي "دور الـ64" من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ويقود محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، مباراته الأولى، غدا، بعد تكليفه بتولي منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

ويعد تكليف يوسف بتولي مهام المدير الفني المؤقت للأهلي بعد إقالة لاسارتي، ليس أول مرة، حيث سبق أن تولى نفس المنصب في ظروف مشابهة مرتين، الأولى بعد رحيل حسام البدري في منتصف عام 2013، والثانية بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون في نهاية 2018.

ويسعى المدير الفني المؤقت للأهلي لتحقيق تحقيق فوز كبير حتى تتذكره به الجماهير، خصوصا أن الفرصة متاحة لتحقيق هذا الأمر، نظرا لضعف مستوى الفريق الجنوب سوداني الذي تفوق عليه المارد الأحمر في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد، كما أنه يقوم حاليا بخلق دوافع جديدة للاعبين والعمل معهم نفسيا بشكل جيد، للظهور بمستوى مميز في المواجهة المقبلة والتي قد تكون الوحيدة ليوسف.
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