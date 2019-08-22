ناشطو هونج كونج يطالبون بإطلاق سراح عامل بالقنصلية البريطانية

نظمت مجموعة من المتظاهرين احتجاجات في هونج كونج لمطالبة الحكومة البريطانية بضمان إطلاق سراح عامل بالقنصلية العامة البريطانية في المنطقة، والذي اعتقل بأراضي الصين الأم.



يذكر أن سيمون تشينج، وهو مواطن من هونج كونج، ذهب في رحلة عمل إلى مدينة شينزين الواقعة بأراضي الصين الأم المجاورة، يوم الثامن من أغسطس، ولم يعد.



وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن تشينج يخضع لاحتجاز إداري بتهمة خرقه قانون الأمن العام، على حد وصفها.



وتجمع العشرات من الأشخاص، من بينهم أصدقاء تشينج ومن استجابوا للدعوات إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خارج القنصلية العامة البريطانية في نفس اليوم.