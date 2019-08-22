"الوزراء" يوافق على أداء طلاب الثانوية لغات امتحانى العلوم والرياضيات باللغة التى يرغبونها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات، في أداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها.



وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، منذ قليل، أن الموافقة تأتي حيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين؛ وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل تطبيق الوزارة نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.