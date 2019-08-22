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رياضة

برشلونة يغلق الباب في وجه يوفنتوس بسبب راكيتيتش

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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ركزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صباح اليوم الخميس، عن رفض نادي برشلونة العرض المقدم من نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إيفان راكيتيتش لن يغادر نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، وكانت رسالة اللاعب الكرواتي واضحة طوال الصيف بشأن مستقبله مع البارسا، حيث لا يريد سوى البقاء داخل جدران الكامب نو.

وقالت إن نادي يوفنتوس الإيطالي هو آخر من جرب حظه بشأن التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، ولكن الإجابة من برشلونة كانت نفس التي أعطيت لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وهي الرفض.

وأوضحت أن إيفان راكيتيتش بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة لاعب رئيسي ومهم في خط وسط الفريق، حيث لعب 54 مباراة في الموسم المنصرم وأحد أهم أعمدة البارسا طوال السنوات الماضية.
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