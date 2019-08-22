الحكمة اللبناني لكرة السلة يقترب من أكبر صفقاته



تناقل رواد مواقع ​التواصل الاجتماعي​ فيسبوك وتويتر ومحبي ​فريق الحكمة اللبناني لكرة السلة​ و​كرة القدم​ مقطع فيديو غريب نشرته صفحة فريق الحكمة اللبناني الرسمية علي الفيس بوك تطالب فيه الجماهير بترقب حدث مميز في الثامن من شهر سبتمبر القادم دون الافصاح عن أي تفاصيل إضافية.



ويرجع تأسس النادي في عام 1943، وشارك فريق كرة القدم بطولة الدوري اللبناني الدرجة الأولى عام 1944.



ولم يستطع الفريق المواصلة مع الفرق الأعلى مستوى منه في دوري الدرجة الأولى فهبط إلى الدرجة الثانية استطاع الفريق الفوز بدور الدرجة الثانية عام 1948 ليعود إلى دوري الدرجة الأولى، وفي عام 1950 هبط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية، الذي كسبه.



وارتقى في عام 1956 إلى الفريق في دوري الدرجة الأولى حتى هبوطه عام 1991، لكنه في العام التالي فاز بدوري الدرجة الثانية.



وفي العام نفسه جرى تكوين فريق كرة السلة، الذي لعب موسمه الأول في الدرجة الثانية، ففاز بكأس لبنان في كرة السلة، وصعد إلى الدرجة الأولى ففاز بلقب الدوري في العام الأول 1993.