الجزائر: الحكومة تدعم كل المبادرات التي تسهم في تقدم البلاد

قال حسان رابحي، وزير الاتصال "الإعلام" الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن الحكومة تدعم كل المبادرات التي أطلقت خلال الأشهر الأخيرة بما يسمح للجزائر باسترجاع عافيتها، وبلوغ المكانة التي تستحقها على المستوى العالمي.



وأضاف رابحي، في تصريحات له خلال زيارة لولاية ورقلة (شرق)، اليوم الخميس، أن الحكومة عكفت على دراسة كل الملفات ذات صلة بالمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يمكن البلاد من استغلال المقدرات المالية بعقلانية، ويسمح بالتالي بتلبية حاجيات المواطن.



وأكد أن الفترة التاريخية التي تمر بها الجزائر تتطلب مزيدا من التحاور والتضامن بما يسمح بتحقيق ازدهار أكثر، مشيدا في ذات الوقت بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به السلطات المحلية، بهدف تلبية المطالب المشروعة وتقاسم ما تسعى إليه الدولة بخصوص تسيير شئون المواطنين وتلبية مطالبهم.



وأشار إلى أن الحكومة الحالية تولي عناية كبيرة لكل الاهتمامات، سواء للمواطن أو المؤسسات، مضيفا أن الحكومة أعدت برنامجا خاصا لتحقيق التوازن التنموي في البلاد.