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مصر

غدًا.. "مصر للطيران" تنقل 4800 حاج في 22 رحلة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
محمود السعدي
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تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاج.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الخميس - أن الرحلات الـ22 ستكون بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و١١ رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاج من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، والأمن الوطني بخلاف رحلات العمل.
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