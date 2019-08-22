ثقافات الشعب الإندونيسي بقصر أسيوط

شهد فرع ثقافة أسيوط يومًا لتبادل الثقافات بين الشعوب، حيث نظم الفرع فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي تحت شعار "تبادل الثقافات بين الشعوب" وذلك بقصر ثقافة أسيوط.



بدأ الحفل بعروض فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية للطفل وتابلوهات راقصة بقيادة الفنان شعبان فوزي، بالإضافة إلى ورشة الفنون التشكيلية للفنانة ريتا توفيق، أعقب ذلك معارض فنية للحرف البيئية من الدولتين، حيث قدم الجانب المصري معرضًا فنيًا يتضمن العديد من المنتجات للحرف البيئية التي هي نتاج ورش فنية أقيمت بالبيوت والقصور الثقافية التابعة للفرع "صدفا، منفلوط، الغنايم وبني مر" للحرف البيئية التراثية التي تعبر عن الدولة المصرية، كما قدم الجانب الإندونيسي بعض المنتجات التراثية التي تعبر عن الحرف اليدوية البيئية الإندونيسية.



أعقب ذلك كلمة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي التي أعربت عن سعادتها في إقامة مثل تلك الاحتفالات لتبادل الثقافات والتراث، حيث إن مصر وإندونيسيا لهم تاريخ طويل من التعاون في كافة المجالات وتتميز العلاقة بين البلدين بالاستقرار الكبير، وأن مصر هي من أولى الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وأن الثقافة هي التعبير الأصيل والواضح نحو الشعوب.



كما أضاف المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط نيابة عن محافظ أسيوط، في كلمته، أن مصر تحتضن عددا كبيرا من الطلاب المنتمين للأزهر الشريف وان الدولتين تقفان على أرض صلبة وسط ثقافات مختلفة تصنعها تكاتف الأيدي، كما أضاف محمد أجي سوريا نائب سفير إندونيسيا بجمهورية مصر العربية، أن مصر هي بلد الحضارات والثقافات، وأنها ينبوع الثقافة، وأن العروض المقدمة هي من وحي الثقافة الإندونيسية، كما قدم الشكر والتقدير للقيادات الثقافية التي قدمت أيدي التعاون لإقامة مثل تلك الاحتفالات لتبادل الخبرات الثقافية والفنية المتنوعة.



تلى ذلك تبادل الدروع، حيث تم منح درع محافظة أسيوط ودرع الإقليم لكل من نادي السفير الإندونيسي والملحق التجاري للسفارة والمستشار الثقافي للسفارة ونائب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وسكرتير عام محافظة أسيوط، ثم قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية مجموعة من عروضها الفنية بقيادة الفنان مصطفى أمين، كما قدمت فرقة سومطرة الإندونيسية عروض فنية للفلكلور الشعبي الإندونيسي بعنوان "رقصة موسيقى انكلوجن ورقصة رافن"، وعرض فني آخر بعنوان "روديالك بدونج".