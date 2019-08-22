الصحة العالمية: فخورون بالمشاركة فى حملة القضاء على فيروس سى بمصر

قال تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن حملة 100 مليون صحة هى الأكبر على الإطلاق، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تفخر بمشاركتها فيها.



وأكد، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، عقب لقاء الرئيس السيسى، أنه على ثقة بأن مصر ستتقدم صفوف الدول فى مجال القضاء على "فيروس C".



واستطرد أن ما أبهره أيضًا فى الرئيس السيسى هو اهتمامه بالبيانات والأرقام، وكذا الكشف عن الأمراض الخاصة بسوء التغذية.

