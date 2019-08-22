"سعودية" بمنصب المتحدث للتعليم.. من هى ابتسام الشهري؟

مراحل تمكين المرأة السعودية لا تتوقف، حصلت على كثير من الحقوق، كان آخرها قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف ابتسام بنت حسن الشهري، من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، للعمل بـ الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجهاز الوزارة، لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن ابتسام بنت حسن.

- حاصلة على ماجستير تربية الموهوبين من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.

- معلمة لغة إنجليزية.

- تمتلك خبرة تزيد عن 17 عامًا في التعليم.

-تخرجت من برنامج "خبرات" الدفعة الأولى من برنامج " بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس".

- لم تمنعها أي عوائق اجتماعية عن مواصلة السير نحو تحقيق حلمها،فهى أم لثلاث فتيات.

- تعد "الشهري" أول سعودية تشغل منصب المتحدث للتعليم العام.

- أرسلت ضمن برنامج خبرات لتعايش أهم التجارب التعليمية النظرية والعملية بمدارس الولايات المتحدة.



