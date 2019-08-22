الوطني للطائرة يبدأ مشواره في الألعاب الأفريقية بمواجهة كاب فيردي

يبدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال غدا الجمعة، مشواره في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب بمواجهة منتخب كاب فيردي في الرابعة عصرا.



وطبقا لجدول المباريات الذي أعلنته اللجنة المنظمة للدورة، سيخوض منتخب الطائرة مباراته الثانية أمام الكاميرون في الساعة 6 مساء يوم 25 أغسطس الجاري، ثم يواجه منتخب الجزائر في ثالث مبارياته في الدورة وذلك في السادسة مساء يوم 27 من الشهر نفسه.



وستكون رابع مباريات المنتخب الوطني في الدورة في الثامنة مساء يوم 29 أغسطس الجاري أمام المنتخب المغربي منظم الدورة، أما آخر مباريات طائرة الفراعنة فستكون في الواحدة ظهر يوم 31 أغسطس أمام نيجيريا.



ويتم تحديد بطل الدورة بعدد مرات الفوز وفي حالة التساوي يتم العودة لاحتساب عدد النقاط، وفي حالة التساوي في عدد النقاط سيتم اللجوء لعدد الأشواط لحساب البطل وصاحبي المركزين الثاني والثالث.