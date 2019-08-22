منتخب الطائرة يفوز على الأرجنتين في بطولة العالم تحت 19 عامًا

حقق المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، اليوم الخميس، فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم تحت 19 عامًا، التي انطلقت أمس في تونس، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وذلك على حساب منتخب الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.



وجاءت نتائج الأشواط 25-23 و25-16 21-25 و25-12.



وكان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز أمس على المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.