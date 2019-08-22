حبس عاطل سرق مصوغات ذهبية من داخل مسكن في السلام

أمرت نيابة السلام، الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالي من داخل مسكن سيدة في السلام.



وكان ضباط مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ألقوا القبض على عاطل لسرقته مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالي من داخل مسكن سيدة في السلام.



وكانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة السلام أول، تفيد بسرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى من داخل مسكن سيدة بدائرة القسم، فتم تشكيل فريق بحث وتحري تأكد من صحة المعلومات.



وبناءً على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر، تم ضبطه، والذي أقر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.