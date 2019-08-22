وزير العدل يوافق على تعديل مقار 8 دوائر أسرة

وافق وزير العدل على قرار المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتعديل مقار انعقاد 8 دوائر أسرة بمحكمة استئناف القاهرة؛ بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعًا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارًا من دور أغسطس الحالي.



وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام 93 و125 و132 و186 و187 و188 و189 و190 إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسي بدار القضاء العالي، بدلًا من المقر الحالي بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية.

