الأول عالميًا في التنس يشارك في بطولة رافا نادال المفتوحة

أعلن النجم البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميًا سابقًا عودته لمنافسات التشالنجر لأول مرة منذ 2005، حيث أكد مشاركته في بطولة رافا نادال المفتوحة التي ستنطلق الأسبوع المقبل.



ومع خسارته المبكرة في بطولة وينستون سالم وعدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة، عاد موراي إلى بلاده ودرس قرار المشاركة في بطولة تشالنجر في مايوركا، لأنه يعتقد أنه بحاجة إلى لعب المباريات.



وقال موراي في تصريحه بعد خسارته في وينستون سالم: "أعتقد أن هناك بعض الأشياء الجيدة، أعتقد أن تسديدي الكرة كان أفضل من الأسبوع الماضي، لقد حققت عددًا لا بأس به من الضربات القاضية، وصلت إلى الشبكة كثيرًا، من الواضح أنني لم أفز بالمباراة، لكنني أشعر بأنني كنت متحكمًا بما كان يحدث هناك".



وأضاف:"من الناحية البدنية، كنت على ما يرام في التبادلات، لكنني لاحظت في المجموعة الثانية أن إرسالي الأول لم يكن جيدًا، وأعتقد أن ساقي كانت ثقيلة بعض الشيء في النهاية هناك".