روسيا والهند يبحثان التعاون الثنائي الثلاثاء المقبل

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء المقبل، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، في موسكو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس- "ستستضيف موسكو في 27 أغسطس الجاري محادثات بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام جيشانكا، حيث سيناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي وتحديد جدول اتصالاتهما القادمة".



وأضافت زاخاروفا: "أن لافروف جيشانكار سيبحثان أيضا مشاركة الوفد الهندي في المنتدى الاقتصادي العالمي في (فلاديفوستوك) في أقصى شرق روسيا وخطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في الخليج والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنظمة شنغهاي للتعاون والتحضير لترأس روسيا مجموعة "بريكس" والوضع في أفغانستان".