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رياضة

سان جيرمان يتلقى عقوبة كبيرة بسبب جمهوره

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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تلقى فريق سان جيرمان الباريسي عقوبة مالية بعد قيام مشجعيه بانتقاد اللاعب البرازيلي نيمار في المدرجات، خلال الجولة الأولى من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وقام مشجعو النادي الباريسي برفع لافتات تحتج بقوة على نيمار خلال المباراة أمام نيم أولمبيك (3-0) في الحادي عشر من أغسطس الماضي، والتي جرت على ملعب حديقة الأمراء.

وأصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارًا يتضمن تغريم نادي باريس سان جيرمان مبلغًا قدره ألفي يورو، بسبب الكلمات النابية التي كُتبت على لافتات ضد نيمار.

ونشر الاتحاد الفرنسي بيانًا يشرح الأسباب التي أدت إلى فرض عقوبة تأديبية على باريس سان جيرمان، حيث أدان السلوك المسيء واستخدام المشاعل الضوئية ونشر كتابات هجومية.
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