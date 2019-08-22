ناسا تنجز مهمة سير بالفضاء للمركبات التجارية المستقبلية

أنجز رائدا فضاء أمريكيان يوم الخميس المهمة الخامسة للسير في الفضاء هذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، حيث قام بتركيب "ساحة انتظار" للمركبات الفضائية المأهولة التجارية المستقبلية.



واختتم نيك هيج وأندرو مورجان عملية السير في الفضاء في الساعة الـ02:59 من بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي استغرقت حوالي ست ساعات و32 دقيقة، وفقا لما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).



ونجحا في تركيب المحول الثاني من محولي رسو دوليين اثنين سيتم استخدامهما في عمليات الوصول المستقبلية للمركبة الفضائية (سي أس تي - 100 ستارلاينر) التابعة لبوينغ والمركبة الفضائية المأهولة التجارية (كرو دراجون) التابعة لسبيس إكس.



وسوف تستأنف المركبتان الفضائيتان عمليات الإطلاق التي تقل رواد فضاء أمريكيين من الأراضي الأمريكية على متن صواريخ أمريكية. وسوف يطير أول روائد فضاء من الطاقم التجاري في أواخر هذا العام أو في وقت ما من عام 2020.



فقد وصل محول الرسو الجديد إلى المحطة الفضائية يوم 27 يوليو الماضي على متن مركبة فضائية مخصصة لإعادة الإمداد والتموين وتابعة لسبيس إكس.



وكان قد تم إطلاق محول آخر تم استخدامه بالفعل في المحطة الفضائية وذلك على متن مركبة فضائية تابعة لسبيس إكس في عام 2016 وأنجز أول عملية الالتحام مع وصول رحلة كرو دراجون ديمو-1 غير المأهولة في الثالث من مارس عام 2019.



يعد النقل الفضائي البشري المنتظم إلى المحطة الفضائية خطوة مهمة لفتح المحطة الفضائية أمام الأعمال التجارية للتمكين من تحقيق نمو القطاع الفضائي التجاري الأمريكي وتطوير اقتصاد قوي للمدارات الأرضية المنخفضة.