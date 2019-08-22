كوسوفو تحل البرلمان تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة

صوت نواب كوسوفو لحل البرلمان، اليوم الخميس، ما مهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي الشهر الماضي، حيث صوت 89 نائبا بحل البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، حسبما نشرت وكالة رويترز.



فقد استقال هاراديناي بعد استدعائه لاستجوابه من قبل المدعي العام حول تورطه في ارتكاب جرائم حرب خلال التمرد بين عامي 1998 و1999 ضد القوات الصربية، عندما كان قائدًا لجيش تحرير كوسوفو، بينما ينكر ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه مستعد لمواجهة أي اتهامات.



أسفر النزاع في كوسوفو الذي كان آخر الحروب التي نشبت مع تفكك يوغوسلافيا السابقة، عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 11 ألفا من ألبان كوسوفو وألفا صربي ومئات من غجر الروما.