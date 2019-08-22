مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بالأقصر

لقى شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بمنطقة هويس إسنا جنوبي الأقصر، حيث انتقل رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المتوفي وانتشاله.



البداية كانت بتلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قيادات مركز شرطة إسنا يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب في نهر النيل بمنطقة هويس إسنا، أثناء الصيد في مركب نهري صغير.



توجهت قوة من رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب واستخراجها من المياه، وتحرر المحضر اللازم وجار تولي النيابة العامة التحقيق.